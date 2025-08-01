Девушка Вероника, выпавшая с 9 этажа многоэтажки во время российской атаки в Киеве, осталась сиротой. Сейчас ребенок находится в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий знакомой семьи для телеканала "КИЕВ24".

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Что сейчас с девушкой Вероникой, пострадавшей во время атаки по Киеву?

Киевлянка рассказала, что девушка Вероника, которая с кроватью вылетела во время российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева, осталась живой. Ее родители держали магазинчик на рынке "Днепр".

Ну, чисто по-человечески, детки же, ну, как говорится, рядом человеческое горе. Такая боль, что... Эта девочка, она полная сирота осталась. У нее никого нет. В общем помогаем, чем можем,

– рассказала женщина.

Ребенок отделался сломанной ногой и выбитым зубом. Но все могло быть намного хуже, ведь она падала с высотного этажа дома. Сейчас она в больнице.

Что известно об обстреле столицы 31 июля?

К слову, Владимир Зеленский утром 1 августа сообщил, что все спасательные работы в Святошинском районе на месте попадания завершили. Всего в столице погиб 31 человек, среди них – 5 детей.

Самой младшей жертве было всего 2 года. Кроме того, ранены 159 человек, из них 16 – дети.

В июле россияне применили против Украины более 5 100 управляемых авиационных бомб и 3 800 «Шахедов», почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – баллистические.