Судьба 4 человек до сих пор неизвестна: в Кривом Роге спасатели продолжают поиски женщины с детьми

Россия 11 ноября нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге. В результате атаки произошел обвал здания и сейчас спасатели продолжают поисковую операцию, ведь под завалами остаются люди.

Так, по состоянию на 19:00 неизвестной остается судьба 4 человек – женщины и трех детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА и Суспильне.

Важно Удар по Кривому Рогу: разрушен целый подъезд, известно о 14 пострадавших

В Кривом Роге продолжаются поиски на месте ракетного удара

Около 10:20 11 ноября в Кривом Роге прогремел мощный взрыв – российская армия ударила ракетой по пятиэтажке. В результате атаки был разрушен целый подъезд, произошел обвал с пятого до первого этажа.

По состоянию на 19:00 в Кривом Роге продолжается аварийно-поисковая операция, ведь судьба 4 человек до сих пор остается неизвестной. По имеющейся информации под завалами может быть женщина и трое детей.

Так, женщина в комментарии Суспильному сообщила, что под завалами ищут ее невестку и внуков 10 и 2,5 лет, а также 2-месячного младенца. По ее словам, ее сын и отец детей вышел на кухню готовить завтрак.

Он остался жив, упал на второй этаж. А вот жену его и детей ищут под завалами,

– добавила женщина.

В общем, в результате российской атаки пострадали 14 человек. По меньшей мере три человека остается в больницах.