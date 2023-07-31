Стояла на кухне, вдруг оказалась в коридоре, – жительница Кривого Рога об ударе по дому

Россия снова атаковала Кривой Рог 31 июля. Жительница дома, в который попала ракета, рассказала, как пережила обстрел Кривого Рога. Она цела, но в крови.

Женщина, назвавшаяся Людмилой, цела, но в крови. В момент удара она находилась на кухне.

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Как жители пережили атаку России

Женщина, которая стояла в 20 метрах от окна, пострадала из-за обстрела.

Меня отбросило так, что я очутилась в коридоре (а квартира большая, трехкомнатная). Сначала ничего не поняла, а потом заметила, что вся иссечена осколками. Обернулась: все окна, все двери – все было выбито,

– рассказывает очевидица российских обстрелов Людмила.

Она поделилась своими эмоциями: сказала, что страшно, но выразила уверенность, что подъезд восстановят. Связь с родными, по ее словам, есть.

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Что известно о ракетной атаке России по городу

31 июля в результате обстрела по Кривому Рогу была разрушена многоэтажка. Это произошло около девяти утра.

Одна ракета разрушила часть жилого дома с 4 по 9 этаж, из-за чего возник пожар. Другая ракета попала в здание учебного заведения, где под завалами могут быть люди.

По состоянию на 11 утра известно о двух погибших. Владимир Зеленский уже отреагировал на обстрелы. Он сказал, что этот террор со стороны России нас не запугает и не сломает, а также обнародовал видео с места происшествия.

Это не первая атака России по Кривому Рогу за последнее время: 14 июля по городу били "Шахедами", были разрушения.

Сегодня же, 31 июля, россияне били и по центру Херсона, где убили коммунальщика.

К сожалению, за последнее время "прилетов" по учебным заведениям становится больше. 7 июля россияне уничтожили школу в Херсонской области в селе Ингулец, а 1 июня, в День защиты детей, Россия обстреляла Киев "Искандерами". Тогда погибли дети, на левом берегу столицы были повреждены школы, детсад, детская поликлиника.