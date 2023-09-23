Пришло более полутысячи человек: Харьков простился с погибшими в Купянске волонтерами

В Харькове простились с волонтерами Вадимом Забарой и Сергеем Шалыгиным. Мужчины погибли во время российского удара по переправе в Купянске 19 сентября.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко сказала, что провести в последний путь пришло более полутысячи их друзей, знакомых, коллег и тех, кому они помогли.

Вашему вниманию Последствия обстрела ужасающие: Харьков будет прощаться с погибшими в Купянске волонтерами

"Сергей умел очень много, поэтому с ним было очень спокойно ехать", – сказал Евгений, друг погибших и волонтер ОО "Пятихатки-БАМ".

Сергей Шалыгин волонтерил с 2014 года – именно он сплотил вокруг себя жителей Пятихаток на севере Харькова для помощи другим. Вместе с командой мужчина вывез несколько сотен человек.

У него осталась пожилая мама – заслуженный тренер, а также мальчик, для которого он совсем недавно стал официальным опекуном.

Что известно о Вадиме Забаре

Мужчина пошел воевать с первых дней войны. Получив ранение и вернувшись домой, не смог сидеть сложа руки и начал волонтерить. Это был его первый выезд. У него осталось двое сыновей.

С Вадимом я познакомилась во время войны, а Сергей – это мой друг детства. Вряд ли, кроме специализированных общественных организаций, кто-то делает столько, сколько делал Сергей,

– отметила Виктория Кравченко, подруга погибших, парамедик ОО "Пятихатки-БАМ".

Чтобы почтить память погибших волонтеров, в Харькове собираются установить мемориальные доски на одной из школ.

Подробнее об обстреле Купянска 19 сентября