Россияне накрыли огнем жилые дома в Купянске: из-под завалов достали пожилую женщину
Источник:ГСЧС
Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Харьковской области обстрелами. Под ударом захватчиков снова оказался Купянск.
В ночь на 6 января захватчики ударили по жилым домам в Купянске. В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина.
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Под ударами врага оказался жилой сектор Купянска
Ночью 6 января враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Купянска. В ГСЧС сообщили, что под удары попали здание учебного заведения и частные жилые дома.
По данным службы, под завалами одного домовладения находилась 60-летняя женщина. Ей нужна была помощь.
В результате обстрела был разрушен дом и спасателям пришлось деблокировать женщину из-под завалов.
В ГСЧС поделились кадрами освобождения пожилой женщины из-под завалов.
Спасатели ГСЧС освободили 60-летнюю женщину из-под завалов: смотрите видео
По данным ГСЧС, на кровати в комнате здания под разрушенными конструкциями крыши находилась жительница дома. Работники ГСЧС быстро вызволили ее из-под завалов.
Они сразу же транспортировали женщину в автомобиль экстренной медицинской помощи.
Оккупанты могут пытаться пойти в наступление на Харьковской области 15 января: что известно
- Журналисты The Telegraph отметили, что Россия усилила обстрелы города Харьков и близлежащих населенных пунктов. По их словам, вскоре после этого Россия может совершить наземное наступление. Они даже назвали вероятную дату – 15 января.
- На информацию из этой статьи отреагировали в Украине, в частности статью прокомментировали в ГУР. Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что оккупанты действительно могут активизироваться под Купянском, однако подтвердить, что это должно произойти уже 15 января он не может.
- По его словам, ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств окупантов на Купянском направлении. Он подчеркнул, что это может указывать на то, что российская армия все же может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.
- В то же время он отметил, что украинские Силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования на возможную активизацию наступления противника.