Россия ударила по жилому кварталу Лимана: есть много пострадавших

Россияне в среду, 29 мая, обстреляли прифронтовой город Лиман в Донецкой области. Под удар попал микрорайон с жилой застройкой.

Обстрел был осуществлен около 14:00. В результате этой российской атаки были ранены восемь местных жителей.

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Прокуратура начала досудебное расследование

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по делу о сегодняшнем обстреле Лимана.

Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Закон предусматривает по этой статье лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Как отмечает следствие, жители, которые находились в эпицентре обстрела, получили ранения и контузии. Врачи в целом оказали медицинскую помощь пяти женщинам и трем мужчинам. Пострадавшим людям от 18 до 69 лет.

Повреждены 3 двухэтажных дома. Осмотр места происшествия продолжается.

– пишут в прокуратуре.

Специалисты также еще устанавливают тип примененного российской армией оружия.

В Донецкой областной военной администрации в очередной раз призвали жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.

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