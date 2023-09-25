Ночной массированный удар по Одесчине: без света остались тысячи человек

25 сентября 2023, 15:54
Читати новину українською

Источник:

Министерство энергетики Украины

Российские военные 25 сентября нанесли массированный удар по Одесской области. Из-за комбинированной атаки россиян в Одесской области тысячи людей остались без света.

Из-за ночных обстрелов в Одесской области повреждены сети. В результате обстрела в Одесской области обесточено более 1 тысячу потребителей.

Смотрите также Обстрел морского вокзала и уничтоженная гостиница: все, что известно о ночной атаке на Одесчину

В Украине без света 400 населенных пунктов

В Министерстве энергетики Украины отметили, что в Одесской области продолжаются ремонтные работы.

В Укрэнерго сообщили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 400 населенных пунктов.

В частности, из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донетчины, Днепропетровщины, Одесчины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины.

Сообщается, что восстановление питания происходит при безопасностной ситуации и с разрешения военных.

Ночной обстрел Одесской области: детали

  • В течение ночи 25 сентября Россия более полутора часов атаковала Одесскую область. Для атак российские военные использовали ракеты двух типов, а также дроны-камикадзе.
  • В ВСУ заявили, что атака россиян была очень плотной. Дело в том, что ракеты и дроны летели практически одновременно. Боевая работа ПВО продолжалась над жилыми квартами и промышленной зоной.
  • Основной удар россиян пришелся по припортовой инфраструктуре. Разрушены здания морского вокзала и отеля, который много лет не работает. Россия решила, что этот отель якобы был центром принятия решений.
  • Силы ПВО сумели уничтожить все 19 "Шахедов", которые выпустила Россия. Также защитники неба обезвредили 11 из 12 крылатых ракет типа "Калибр". Еще две противокорабельные ракеты "Оникс" попали в зернохранилища.
  • Следует отметить, что во время ночной атаки россияне пытались дронами атаковать Днепропетровскую область. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.

Автор: Михайло Гема