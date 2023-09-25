Ночной массированный удар по Одесчине: без света остались тысячи человек
Источник:Министерство энергетики Украины
Российские военные 25 сентября нанесли массированный удар по Одесской области. Из-за комбинированной атаки россиян в Одесской области тысячи людей остались без света.
Из-за ночных обстрелов в Одесской области повреждены сети. В результате обстрела в Одесской области обесточено более 1 тысячу потребителей.
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В Украине без света 400 населенных пунктов
В Министерстве энергетики Украины отметили, что в Одесской области продолжаются ремонтные работы.
В Укрэнерго сообщили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 400 населенных пунктов.
В частности, из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донетчины, Днепропетровщины, Одесчины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины.
Сообщается, что восстановление питания происходит при безопасностной ситуации и с разрешения военных.
Ночной обстрел Одесской области: детали
- В течение ночи 25 сентября Россия более полутора часов атаковала Одесскую область. Для атак российские военные использовали ракеты двух типов, а также дроны-камикадзе.
- В ВСУ заявили, что атака россиян была очень плотной. Дело в том, что ракеты и дроны летели практически одновременно. Боевая работа ПВО продолжалась над жилыми квартами и промышленной зоной.
- Основной удар россиян пришелся по припортовой инфраструктуре. Разрушены здания морского вокзала и отеля, который много лет не работает. Россия решила, что этот отель якобы был центром принятия решений.
- Силы ПВО сумели уничтожить все 19 "Шахедов", которые выпустила Россия. Также защитники неба обезвредили 11 из 12 крылатых ракет типа "Калибр". Еще две противокорабельные ракеты "Оникс" попали в зернохранилища.
- Следует отметить, что во время ночной атаки россияне пытались дронами атаковать Днепропетровскую область. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.