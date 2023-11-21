Россия обстреляла больницу и шахту в Донецкой области: есть жертвы и пострадавшие

Российская армия вечером 20 ноября обстреляла Донецкую область ракетами. Так, захватчики попали по шахте и больницам, расположенным на территории области.

В результате обстрела один человек погиб, еще несколько – получили ранения. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасательная служба.

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Обстрел больницы в Селидово

В Селидовской городской военной администрации рассказали, что во время ночной атаки под ударом оказалась Селидовская центральная городская больница, 3 здания значительно повреждены.

В результате обстрела пострадали 7 больных, все они находятся в удовлетворительном состоянии, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Россияне обстреляли Селидовскую больницу / Фото Селидовской ГВА

Удар нанесли по шахте "Котляревская"

Начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко ракеты С-300 попали по территории ОП "Шахта "Котляревская"". В результате атаки погиб мужчина 1960 года рождения – Виктор Кужель, который был жителем города Новогродовка.



Россияне обстреляли шахту "Котляревскую" / Фото Александра Шевченко

"Это горняк, который во время атаки был на дежурстве и находился в цехе ремонта убойного оборудования", – сказал Шевченко.



В результате обстрела шахты "Котляревская" погиб мужчина / Фото Александра Шевченко

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждены 7 зданий на территории шахты, 14 легковых автомобилей, 5 автобусов и линии электропередач в городе.

Россияне атаковали Донецкую область

В Нацполиции рассказали, что около 23 часов 30 минут две ракеты попали по территории больницы в городе Селидово. В результате были повреждены 2 здания медучреждения, а 6 гражданских людей получили ранения.

Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются,

– сказали правоохранители.

Далее полицейские отметили, что через несколько минут оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте на территории области. Из-за обстрела один работник предприятия погиб.

"Повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач. 39 горняков оказались заблокированы под землей", – говорится в сообщении Нацполиции.

Горняков из-под земли освободили спасатели и милиционеры. Все шахтеры находятся в безопасности, а их жизнью ничего не угрожает.

Несколько дней назад оккупанты уже обстреливали Селидово