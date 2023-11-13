Российский обстрел балкера в Одесской области: в сети показали видео якобы с борта Kmax Ruler

Россияне продолжают террор гражданского судоходства. 8 октября агрессор нанес ракетный удар по балкеру под флагом Либерии.

В результате обстрела погиб лоцман. Также получили ранения три члена экипажа и работник порта. В сети обнародовали видео якобы с борта этого судна, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Лоцман, погибший во время атаки на судно под флагом Либерии – украинец, – Гуменюк

Последствия обстрела гражданского судна

На обнародованных кадрах видны последствия обстрела. В частности, серьезные повреждения судна. Там обвалилась часть потолка, разбиты окна и много обломков. Вероятно, повреждено оборудование.

К слову, накануне российские телеграм-каналы опубликовали видео удара по балкеру Kmax Ruler. Посмотреть кадры можно здесь.

Поврежденное судно: смотрите видео

Что известно об атаке на судно под флагом Либерии