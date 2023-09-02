Россияне беспощадно обстреляли Сумщину: четверо раненых, повреждены детсад и школа искусств

Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. На День знаний оккупанты нанесли несколько десятков ударов по Сумской области.

За последние сутки оккупанты 19 раз обстреливали Сумщину. По территории области было нанесено более 150 ударов.

Смотрите также И ПВО, и украинцы должны готовиться: каких ударов от России следует ожидать

Россия атакует гражданских

День первого звонка россияне "отпраздновали" мощными обстрелами украинского пограничья. Оккупанты били по Сумщине из разных видов вооружения, в частности авиации, артиллерии, минометов и БПЛА.

Вызывающим атакам подверглись такие населенные пункты, как Зноб-Трубчевское, Середина-Буда, Украинское, Рожковичи, Бояро-Лежачи.

В частности, при обстреле Середины-Буды россияне попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". 56-летний и 31-летний работники получили ранения. Повреждение получили линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.

Работники АО "Сумыоблэнерго" получили ранения / Фото Сумская областная прокуратура

На данный момент известно о четырех раненых. Информации о погибших, к счастью, нет. Страна-агрессорка в очередной раз била по гражданской инфраструктуре Украины. В целом повреждено:

16 частных домов;

11 многоквартирных домов;

5 частных автомобилей;

2 магазина;

10 гаражей;

детский сад;

школу искусств;

помещение управления образования;

детскую библиотеку;

отделение полиции;

отделение банка;

отделение ЖЭКа;

механическую мастерскую;

хозяйственное помещение и сельскохозяйственную технику.

1 сентября россияне 19 раз обстреляли Сумщину / Фото Нацполиции

Полиция на местах начала собирать доказательства и фиксировать последствия очередных военных преступлений россиян. Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россия обстреливает города Украины: последние новости