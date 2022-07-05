Ударили по одному из предприятий, пострадал человек: детали и фото последствий обстрела Шостки

Вооруженные силы России обстреляли 5 общин в Сумской области, нанеся около 60 ударов. Войска агрессора нанесли ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы.

Россия нанесла массированный удар по Сумщине

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за ночь россияне обстреляли территории Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской общин.

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По словам Живицкого, после 21 часа продолжался артобстрел Белопольской общины: зафиксировано 5 минометных "прилетов" и 5 выстрелов из САУ. Также около 22:30 из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы.

Руководитель Сумской ОВА сообщил, что около 4 утра по одному из предприятий Шостки был ракетный удар, в результате чего один человек ранен. Городской глава Шостки Николай Нога информировал, что по территории общины российские оккупанты выпустили две ракеты.

Живицкий сообщил, что после 4 утра по окраине Середина-Буды было 8 минометных "прилетов" и 12 из САУ. Из-за обстрела врага повреждены два частных дома и линия электропередач.

Последствия ракетного удара по Шостке и частному сектору Середина-Буды / Фото из телеграма Живицкого

Под огнем врага около 5 утра оказалась Шалыгинская община, где зафиксировано 8 минометных "прилетов". В то же время из ствольной артиллерии оккупанты 5 раз обстреляли Середино-Будскую общину. Почти в 7 утра зафиксировано 4 минометных выстрела по Шалыгинской общине.

Россия беспощадно бьет по Сумской области

Российские военные систематически обстреливают территорию Сумской области. Чаще всего под огнем врага оказываются приграничные районы Сумщины.

Так, 26 июня вооруженные силы России выпустили по Сумской области более 150 мин и снарядов. Тогда больше всего пострадала Краснопольская община, где было около сотни прилетов.

Неспокойно в Сумской области было и в течение следующих дней. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий вечером 28 июня сообщил о двух погибших и троих раненых.

29 июня оккупанты для обстрелов Сумщины использовали вертолет и беспилотники. Также на границе произошла перестрелка с россиянами, из-за чего ранения получил один человек.

В течение 2 июля и утром 3 июля в Сумской области было зафиксировано 50 "прилетов".

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