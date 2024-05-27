Россияне обстреляли терминал Запорожского аэропорта: каковы масштабы разрушений
Россияне активно продолжают наносить удары по Запорожью. Днем 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по новому терминалу Запорожского аэропорта.
Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу, что ракета попала в центральный зал аэропорта, технические помещения не пострадали. Между тем россияне радуются, что нанесли удар "по аэродрому".
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Последствия обстрела
За прошедшие сутки, 26 мая, в Запорожье объявили воздушную тревогу в 15:30, вскоре жители города услышали взрыв. Авиационная ракета типа Х-59 попала в терминал Запорожского аэропорта.
Удар прошелся со стороны взлетной полосы, то есть ракета прилетела с юга. Попала в двухэтажный центральный зал. Судя по повреждениям, вполне ремонтопригодный терминал. Технические помещения терминала не пострадали,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
Стоит отметить, что терминал был новым, построен в 2019 году.
Последствия обстрела терминала Запорожского аэропорта / Фото Муса Магомедов
Что заявили россияне
Оккупанты, после удара по терминалу, хвастались, что "нанесли удар по аэродрому и в результате повредили здание, где ВСУ хранили боеприпасы".
Если бы там были боеприпасы, то они бы подорвались и разрушили бы терминал. Это называется "абы что написать",
– отметил корреспондент из Запорожья.
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