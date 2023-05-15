Мы их найдем, – представители Тернопольской ОВА о людях, снимавших прилеты в городе

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш дал брифинг, в котором рассказал о ситуации в регионе по прилету, произошедшем вечером 13 мая. Он призвал не снимать моменты взрывов в городе и не выкладывать эти видео в социальные сети.

Более того, председатель Тернопольской области подчеркнул, что всех людей, которые снимали прилеты в городе обязательно найдут. Поэтому, если они хотят избежать более сурового наказания, то должны извиниться за свои действия публично.

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Труш рассказал, что будет с людьми, которые снимали прилет по городу

Глава Тернопольской ОВА отметил, что сразу после пожара в городе молодые люди выставили видео, на котором они кричали лозунги: "Слава Украине" и "так и надо". По его словам, такие действия недопустимы во время военного положения, поэтому правоохранители будут делать все, чтобы как можно скорее привлечь парней к ответственности.

Поймите, у нас идет война, и если вы хотите быть в центре внимания военных действий, нет вопросов – идите служить в Вооруженные Силы,

– подчеркнул Труш.

Он также отметил, что так называемые "диванные эксперты", сидящие в Тернополе и рассказывающие о позициях нашей противовоздушной обороны, а также кто и где изменил свое расположение – лишь помогают врагу.

В полиции высказались по поводу снятия атаки по Тернополю

Начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол также прокомментировал видео в социальных сетях с прилетами по городу. Он назвал такие действия "хайпом" и призвал людей не снимать видео взрывов или их последствия.

"Если кто хочет хайпануть, то делайте это где-то со своими родственниками или с собой", – отметил полицейский.

Он также рассказал, что, конечно, "глаза никому не зажмуришь", но жители Тернополя должны понимать, что война также продолжается и в Тернополе, поэтому подобную информацию в сетях публиковать нельзя. Богомол попросил удалить эти посты в соцсетях и призвал предоставлять подобные кадры прямо в полицию, чтобы помочь в расследовании военных преступлений России.

Что известно о ракетных обстрелах Тернополя

Мэр города Сергей Надал рассказал, что вечером 13 мая оккупанты попали в складские помещения. Известно о двух травмированных, госпитализированных медиками.

Впоследствии россияне второй раз атаковали Тернополь около 5 часов 14 мая. В результате взрывов повредились гражданские здания и автомобили.

В ГСЧС вечером 14 мая сообщили, что спасатели ликвидировали пожар на двух складах в регионе. По их словам, пламя охватило более 400 квадратных метров.

Верховная Рада в марте 2022 г. ввела уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных Сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет тюрьмы.