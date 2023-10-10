Россияне обстреляли Сумщину: 13-летняя девочка умерла по дороге в больницу
Источник:Прокуратура Сумщины
Оккупанты 10 октября в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины. Несовершеннолетняя девочка получила смертельные ранения.
Российская армия произвела обстрел украинского пограничья. Под артиллерийским огнем оказался поселок Угроиды Краснопольской общины.
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Умерла в карете скорой
Враг бил снарядами по населенному пункту с 15:40 до 15:50, отмечают в местной прокуратуре. Оккупанты намеренно целили именно по гражданским объектам. В результате атаки тяжелые ранения получила 13-летняя Софийка. Бригада медиков, которая везла ребенка из Угроедов в Сумы, пыталась спасти его, проводя реанимационные мероприятия. Однако, к сожалению, девочка скончалась по пути в больницу.
Также известно, что противник повредил помещение школы – там выбиты окна и разрушена крыша. Россияне били и по другим населенным пунктам Краснопольского общества – там, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Между тем, Сумская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Россия продолжает убивать гражданских украинцев и врать, что это не так
- 10 октября стало известно, что от ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области погибли 53 человека. Ранее заявляли о гибели 52 человек.
- Напомним, что 5 октября оккупанты ударили "Искандером" по кафе-магазину, где проходил поминальный обед за военным Андреем Козырем.
- От каждой семьи, которая проживала в селе, пришло по одному человеку, чтобы почтить погибшего односельчанина.
- Следователи говорят, что направить огонь окупантов мог наводчик из местных. Пока обстоятельства трагедии еще выясняют.
- Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя признал, что его страна намеренно ударила по селе Гроза. Он отметил, что в селе якобы хоронили высокопоставленного украинского националиста и там присутствовало "множество его сообщников-неонацистов".
- В Нацполиции опровергли заявление россиянина. Там уточнили, что Андрей Козырь не был высокопоставленным чиновником. А среди погибших в Грозе – обычные люди: пенсионеры, учителя, медики, друзья.