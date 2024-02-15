В Воздушных силах рассказали детали утренней атаки России: почему сбили только половину ракет

Утром 15 февраля Россия массированно обстреляла Украину. В результате атаки есть существенные разрушения в разных городах нашей страны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что силам противовоздушной обороны во время атаки врага удалось уничтожить 13 ракет из 26. Среди них крылатые, баллистическая и управляемые авиационные ракеты.

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Почему удалось сбить только половину ракет

Враг наносил удары из района Энгельса стратегической авиацией. Также с моря были выпущены две ракеты "Калибр" с российского фрегата в районе Новороссийска.

Кроме этого, Юрий Игнат сообщил об возможном использовании северокорейских ракет KN-23, обломки которых ранее уже были найдены и задокументированы в Украине. Однако тип ракеты можно будет определить на 100% после того, как найдут соответствующие доказательства.

Из всего 26 ракет было уничтожено 13. Такой результат понятен, потому что большое количество сегодняшних ракет атаковали по баллистической траектории. В частности, 6 баллистических, также две С-300,

– рассказал Юрий Игнат.

Обстрел Украины 15 февраля: главное