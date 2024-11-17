Первый пуск и сразу в цель: как военная Наталья Грабарчук уничтожила вражескую ракету
Наталья Грабарчук во время массированной атаки 17 ноября сбила крылатую ракету с помощью ПЗРК "Игла". Это был ее первый боевой пуск.
Во время массированной атаки 17 ноября Наталья Грабарчук, военнослужащая Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад", сбила крылатую ракету врага с помощью ПЗРК "Игла". Это был ее первый боевой пуск. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Воздушные силы ВС Украины.
Смотрите также Массированный обстрел Киева: спасатели показали, как изымали из дома часть ракеты россиян
Как Наталья Грабарчук сбивала ракеты во время атаки россиян
Наталья закончила пятимесячный курс подготовки в учебном центре, где овладела использованием различных типов переносных зенитно-ракетных комплексов. Во время обучения она выполнила сотни тренировочных пусков на симуляторах, что позволило ей подготовиться к выполнению задач в боевых условиях.
Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут – первый боевой и в цель!
– поделилась Наталья.
Как военнослужащая сбивала ракету: смотрите видео Воздушных сил ВС Украины
ПЗРК, который использует Наталья Грабарчук, весит 18 килограммов. Она служит в мобильной огневой группе, состоящей из женщин, которые упорно работают для защиты неба Украины.
Обратите внимание! До службы в армии Наталья работала воспитательницей в дошкольном учебном заведении. Военную службу она начала в 2021 году, став стрелком-зенитником.
Что известно об атаке росиян 17 ноября
- Россия вновь массово атаковала Украину, в том числе для атаки было использовано 120 ракет и 90 дронов.
- Оккупанты трижды ударили по Запорожью, целя по критической инфраструктуре.
- В Тернопольской области зафиксировали падение обломков ракеты в результате российской атаки.
- Во Львовской области погибла 66-летняя женщина и ранены двое мужчин. Атака повредила магистральную трубу теплоснабжения, оставив без тепла 6 тысяч человек, и вызвала пожар в 12 гаражах.
- В Черкасской области российские ракеты вызвали пожар, а также повредили дома и линии электропередач.
- В Прикарпатье поражен объект критической инфраструктуры, что вызвало пожар и повредило жилой дом.
- В результате удара по Киеву поврежден жилой дом в Печерском районе и зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Днепровском районах, есть один пострадавший.
- В Одессе прогремели взрывы, некоторые районы города остались без электроснабжения.