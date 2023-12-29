Это дело бункерной крысы, которая роет собственную могилу, – Данилов о массированном обстреле Украины

Российские оккупанты 29 декабря совершили массированный обстрел по территории Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов уже прокомментировал это очередное военное преступление россиян.

Он назвал российского диктатора Владимира Путина "бункерной крысой". Данилов также заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

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Данилов отреагировал на атаку российской армии

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Секретарь СНБО отметил, что украинцы встречают этот день с холодной ненавистью и горячим сердцем. Он также заверил, что за Днепр, Одессу, Львов, Харьков и Киев – ответ не заставит себя ждать.

Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо,

– сказал Данилов.

В то же время, секретарь СНБО назвал пять главных пунктов после очередного массированного удара России по Украине. Среди них он выделил увеличение ненависти к России и ее гражданам, которые поддерживают террористический режим и оккупационные власти. По его словам, они враги украинского народа.

Данилов также отметил максимализацию невосприятия всего, что связано с Россией, а именно – культура, язык, традиции, поскольку это страна, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома.

Он также отрицал предположение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-агрессоркой, которую назвал "гнойным куском недоимперии". Важным тезисом было окончательное уничтожение возможности существования любых пророссийских движений в Украине.

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