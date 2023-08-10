Не "Искандер": полиция назвала тип ракеты, которую использовала Россия для удара по Запорожью
Источник:полиция Запорожской области
Российские оккупанты 9 августа атаковали Запорожье. В результате очередного террористического обстрела погибли и ранены.
Правоохранители задокументировали последствия попадания по областному центру. Россияне использовали для атаки ракету Х-35.
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В результате атаки есть погибшие
Вечером 9 августа оккупационная армия нанесла ракетный удар по спальному району Запорожья. В результате попадания произошло возгорание хозяйственного здания. Работники ГСЧС оперативно потушили пожар. Также взрывная волна повредила окна в:
- близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах,
- других объектах гражданской инфраструктуры.
Взрывная волна выбила окна / Фото полиции Запорожской области
На месте происшествия работали полицейские, спасатели и профильные службы. В результате ракетного удара погибло двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице.
Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. Правоохранители собрали доказательства военных преступлений россиян. По этому факту следователи полиции и УСБУ открыли уголовное производство,
– рассказали в полиции.
Правовая квалификация – "нарушение законов и обычаев войны".
В результате атаки есть жертвы и пострадавшие / Фото полиции Запорожской области
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Россияне постоянно атакуют Запорожье: коротко
- Оккупанты 8 августа нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. По информации ОВА, в тот день поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
- Ночью же 6 августа захватчики атаковали Запорожье во время массированного обстрела украинских городов. В результате возникло возгорание, поэтому для его ликвидации туда выехали спасатели. К счастью, этот обстрел прошел без жертв и пострадавших.
- Кроме этого, утром 30 июля россияне тоже нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки погибло двое гражданских – мужчина и женщина.