Россия ударила ракетой по Запорожью: взрывной волной повреждены дома

Российская армия вечером 21 ноября совершила ракетный обстрел по Запорожью, в результате чего раздавались мощные взрывы. В конце концов стало известно, что в результате ракетного удара в городе возникли повреждения.

Так, в Запорожье взрывной волной повредило дома, расположенные вблизи места взрыва. Туда оперативно прибыли экстренные службы.

К теме В Запорожье раздались громкие взрывы: город могли обстрелять баллистикой

Последствия взрыва в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА отметил, что около 20 часов 43 минуты российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В то же время спецслужбы изучают, что именно это была за ракета.

Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории,

– говорится в сообщении ОВА.

Малашко также подчеркнул, что информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало. В то же время, взрывной волной повреждены несколько частных домов в городе.

О последствиях атаки в Запорожье также рассказал и секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что в результате взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши.

Последствия взрыва в Запорожье / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева

"Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", – подчеркнул Куртев.

Он также добавил, что на месте уже работают коммунальные автобусы, где жители поврежденных домов могут согреться и получить помощь. Куртев заверил, что ближайшая к месту взрыва школа готова к приему людей на временное проживание.

В Запорожье вечером произошел взрыв

Вечером 21 ноября мощные взрывы также прогремели в Запорожье. До этого в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

В мониторинговых телеграм-каналах отмечалось, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением. Ракету могли запустить с южного направления.

Стоит отметить, что воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области в 19 часов 14 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе применения российских беспилотников типа "Шахед".

В тот же вечер взрывы также раздавались и в Сумах. По сообщениям очевидцев, таких взрывов было несколько.

В конце концов, в Сумской ОВА рассказали, что все громкие звуки, которые могли слышать жители города, были работой противовоздушной обороны по враждебным объектам.