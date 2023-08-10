Погибшие оказались в эпицентре обстрела: в ГСЧС рассказали о последствиях удара по Запорожью
Российские военные 9 августа нанесли ракетный удар по Запорожью. Целью террористических войск России стала гражданская инфраструктура.
О последствиях обстрела Запорожья в эфире телемарафона рассказала спикер ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, пишет 24 Канал. Известно, что ракетный удар по Запорожью унес жизни трех человек.
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В Запорожье в результате обстрела погибли 3 человека
Юлия Барышева рассказала, что оказавшиеся в эпицентре обстрела люди получили травмы, несовместимые с жизнью. По состоянию на 7 утра 10 августа в результате обстрела травмированы 9 человек, среди которых ребенок.
Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 "квадратов", которая располагалась на территории церкви. Чрезвычайники провели аварийно-спасательные работы здания магазина и проверили другие поврежденные рядом здания.
Последствия обстрела Запорожья / Фото ГСЧС и МВД
Психологи ГСЧС оказали помощь 17 пострадавшим людям. Также на месте происшествия работали 8 волонтеров отряда быстрого реагирования ЗОО Общества Красного Креста Украины.
От ГСЧС привлекалось 36 спасателей и 6 единиц техники. От коммунальной аварийно-спасательной службы привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники, от коммунальных служб – 20 сотрудников.
Что известно о ракетном ударе по Запорожью
- В среду, 9 августа, после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу, в городе сразу раздались взрывы. Враг атаковал жилой квартал Запорожья.
- Россияне ракетным ударом разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе. Речь идет о храме Святых апостолов Петра и Павла, который принадлежит к епархии Православной Церкви Украины. Кроме того, взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.
- Первые кадры после обстрела опубликовал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что оккупанты получат ответ на передовой, а это военное преступление России непременно получит свой приговор.
- Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что одного человека, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.