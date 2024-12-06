Трагическая пятница для Запорожья и Кривого Рога: что известно об обстреле городов россиянами 6 декабря

Вечером 6 декабря на День ВСУ враг нанес мощные удары по Кривому Рогу и Запорожью. Более десяти человек погибли, несколько десятков получили ранения.

В Запорожье 7 декабря и в Кривом Роге 9 декабря объявлены дни траура, передает 24 Канал.

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Ракетный удар по Кривому Рогу

Сначала под ударом оказался Кривой Рог. Около 16:24 там раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракете, которая летела на город. Мониторинговые каналы предполагают, что противник ударил по Криворожскому району баллистической ракетой "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.

Оккупанты попали в гражданское админздание в жилом квартале. Также повреждены шесть многоквартирных домов, пять частных домов, автомобили.

Сколько людей погибли и пострадали в Кривом Роге

По состоянию на 19:00 известно о гибели мужчин 40 и 69 лет. Также 19 человек получили ранения. В больнице находятся 8 раненых, в частности мальчик 6 лет в состоянии средней тяжести.

Судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается аварийно-спасательная операция.

Авиационный обстрел Запорожья

Около 18:00 захватчики совершили авиаобстрел одного из районов Запорожья. Мониторинговые каналы информировали, что Россия запустила в сторону региона ряд КАБов – по меньшей мере четыре. Позже в полиции уточнили, что прилетов было два. Первый – по жилому району города. Второй – по открытому участку территории Запорожского района.

Оккупанты полностью разрушили авторемонтный комплекс, повредили магазины, многоэтажки и другую инфраструктуру.

Город буквально охватило пламя. В ГСЧС сообщили, что ликвидировали пожар СТО и шести автомобилей.

Страшные кадры с места ударов КАБами / Фото полиция, ГСЧС, прокуратура

Как рассказывают свидетели трагедии, люди сгорали в машинах заживо. Среди пострадавших – много с серьезными травмами и даже оторванными конечностями. Медики оперативно прибыли на место происшествия, но врачей не хватало, чтобы всем немедленно помочь. Тогда простые прохожие и военные присоединились и помогали спасать уцелевших.

Что известно о жертвах и раненых в Запорожье

По состоянию на 22:00 количество погибших в результате удара по Запорожью возросло до 10.

Также известно о 24 раненых, среди которых дети 4-х, 11-ти лет и 5-ти месячная девочка.

Зеленский отреагировал на очередное преступление России

Президент Зеленский заявил, что очередные удары по Запорожью и Кривому Рогу показали, что российскому диктатору не нужен мир. Путин только хочет иметь возможность уничтожать.

Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир,

– подчеркнул глава государства.