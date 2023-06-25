Рекордное количество обстрелов за сутки: враг наращивает атаки по Запорожью
Враг продолжает терроризировать местное население Запорожья. За последнюю неделю количество обстрелов несколько увеличилось. Количество прилетов в сутки может достигать сотни, иногда – и за сотню.
Ночь на 25 мая тоже была очень беспокойной. Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.
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Около часа ночи 25 июня в Воздушных силах появилась информация, что есть баллистическая угроза для Запорожья. Уже в два ночи область начали обстреливать. Известно о две пострадавшие пожилые женщины – жители села Преображенка и Новоданиловка.
В результате ударов россиян много разрушенных домов, сгоревших автомобилей.
Россияне продолжают террор
Последняя неделя в Запорожской области ситуация существенно не изменилась. Запорожский, Пологовский, Васильевский район обстреливают ежедневно. Иногда бывает до 100 прилетов, иногда количество даже больше. Ситуация напряженная.
В самом Запорожье неделя как началась с обстрелов, так им и заканчивается. На этой неделе было рекордное количество обстрелов за сутки, которых не было, вероятно, с начала этого года,
– подчеркнула Алиса Сысоева.
Враг усиливает террор по Запорожью. Почти каждую ночь прилетают ракеты С-300, но через неделю оккупанты использовали и другое оружие. Обычно, готовят россияне из Токмака.
В Запорожье обошлось без жертв, однако в области погибшие были. Ситуация остается очень тяжелой.
Алиса Сысоева об обстрелах Запорожья: смотреть видео
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- В ночь за 24 июня россияне атаковали Днепр дронами и ракетами. Целью оккупантов уже привычно стал жилищный сектор. Есть информация об 11 раненых, среди них трое детей. 4-летнего мальчика госпитализировали с ранениями средней тяжести. Из-за обстрелов были полностью уничтожены 4 частных дома, повреждено около 25.
- Атаковали тогда же и Харьков ракетами С-300. Мэр города Игорь Терехов сообщил о 3 взрывах. Одна из ракет попала в газопровод, пожар ликвидировали соответствующие службы. Информации о пострадавших не было.
- В Киеве обломки сбитой ракеты попали в 24-этажное здание. По состоянию на 25 июня известно о 5 погибших в результате атаки россиян. Противовоздушная оборона уничтожила 20 ракет, летевших на Киев.