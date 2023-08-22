Атака Запорожья: россияне ударили по городу двумя ракетами и тремя дронами
Источник:Юрий Малашко
Российские захватчики ночью 22 августа в очередной раз обстреляли Запорожье. Руководитель ОВА Юрий Малашко рассказал, что для этого оккупанты применили 2 ракеты и 3 дрона.
В результате в областном центре есть повреждения домов. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки – нет.
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Оккупанты снова обстреляли Запорожье
Малашко отметил, что за минувшие сутки враг нанес 96 ударов по 30 городам и селам Запорожской области. Также противник атаковал и сам город Запорожье.
Ночью по окрестностям областного центра были нанесены два ракетных удара и атакованы тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом,
– сказал он.
Глава Запорожской ОВА заверил, что специалисты ликвидируют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших – не поступала.
В Воздушных силах рассказали, что враг запустил "Искандеры"
Впоследствии спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона высказался по поводу ночной атаки Украины российскими захватчиками. Он подчеркнул, что это была комбинированная атака страны-агрессора.
"Враг применял несколько ударных БПЛА типа "Шахед" и крылатую ракету "Искандер К"", – подчеркнул он.
В настоящее время неизвестно, применил ли именно этот тип ракеты враг при обстреле Запорожья. Игнат отметил, что сейчас данные уточняются, а также как именно отразили атаку российских захватчиков.
Что известно о ночной атаке Запорожья
- В Запорожском городском совете 22 августа рассказали, что враг атаковал город ночью. Так, в результате обстрела получили повреждения 4 многоэтажки в областном центре.
- Сейчас на месте работают спасатели и коммунальщики, ликвидирующие последствия вражеской атаки. Кроме того, там разместили палатки для того, чтобы пострадавшие после атаки смогли обратиться за помощью по установке новых окон.
- Стоит отметить, что в местных властях не сообщили, чем именно атаковали город захватчики. Тогда очевидцы утверждали, что город, вероятно, атаковали российско-иранские беспилотники типа "Шахед".