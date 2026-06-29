Россияне весь день обстреливали Запорожье: попали в автобус и здание ОГА, пострадали люди

29 июня Россия с помощью ударных беспилотников нанесла ряд ударов по Запорожью. В результате были повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства, пострадали люди, в том числе – дети.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Каковы последствия обстрела Запорожья?

По данным местных властей, вечером 29 июня российские войска вновь атаковали гражданский транспорт в Запорожье. В результате взрыва российского дрона рядом с автобусом пострадали семь человек, среди которых двое детей.

Девочки 14 и 16 лет, а также пятеро взрослых в возрасте от 23 до 64 лет получают всю необходимую медицинскую помощь,

– говорится в сообщении.

Повреждения автобуса в Запорожье / Фото ОВА

Вскоре после этого россияне нанесли удар по зданию Запорожской областной государственной администрации. Согласно обнародованной информации, пожар, возникший в результате атаки оккупантов, спасателям удалось локализовать.



Последствия первого удара по зданию ОГА / Фото ОГА

Впоследствии это же здание атаковали снова. По предварительным данным, в результате второго удара также никто не пострадал. На момент публикации никакой дополнительной информации о вражеском обстреле не обнародовано.



Повреждения в результате повторного удара / Фото ОВА

Ранее россияне атаковали Запорожье, нанеся удар по маршрутке в одном из районов города. К сожалению, в результате этого погибли как минимум три человека. Еще 8 человек пострадали, среди них – ребенок и взрослые в возрасте от 50 до 77 лет.