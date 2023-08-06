Под ударом была "Мотор Сич": что именно хотели уничтожить оккупанты

Россия 5 августа совершила очередную ракетную атаку по Украине. В этот раз враг в частности ударил по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что враг пытается уничтожить одно из ведущих в мире производств, в частности авиационных двигателей, понимая, что не сможет им завладеть. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Еще могут достать с линии фронта

На украинском предприятии "Мотор Сич" есть производственные мощности по изготовлению двигателей. Они частично вывезены оттуда. Однако сами комплексы на территории предприятия остались.

Именно поэтому россияне пытаются добить "Мотор Сич", чтобы полностью исключить производство двигателей. Пока еще оккупанты могут это сделать – достать ракетами, ведь производство расположено недалеко от линии фронта в Запорожской области,

– подчеркнул военный эксперт.

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На "Мотор Сечи" производятся лучшие авиационные двигатели среди стран бывшего Советского Союза и Варшавского договора (в Организацию Варшавского договора 1955–1991 гг. входили: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия – 24 Канал).

"Китай с помощью "левой схемы" пытался заводом "Мотор Сич" завладеть. А сейчас россияне, понимая, что никогда не увидят Запорожье и "Мотор Сич", предпринимают попытки ее уничтожить, пока имеют такую возможность", – отметил Роман Свитан.

Что известно о предприятии "Мотор Сич"

Это одна из известных в мире корпораций по производству, а также разработке, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей. Они используются для изготовления самолетов и вертолетов. Кроме того, для промышленных газотурбинных установок. Предприятие "Мотор Сич" расположено в городе Запорожье.

Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd пыталась сотрудничать с "Мотор Сичью", однако после вмешательства СБУ пресекли попытку Китая построить на своей территории завод по производству авиадвигателей по украинским технологиям.

В то же время в 2019 году китайская компания попыталась купить акции "Мотор Сич", однако Антимонопольный комитет Украины не рассмотрел соответствующую заявку.

В октябре 2022 года был задержан руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. Ему предъявлены обвинения в государственной измене. Позже журналисты опубликовали аудиофрагменты разговоров Богуслаева, на которых есть подтверждения его сотрудничества с Россией в начале войны.

В ноябре 2022 года "Мотор Сич" возглавил Алексей Никифоров.