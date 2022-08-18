россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, – Подоляк о 175 днях ужаса в городе

Харьков и область ежедневно подвергаются обстрелам со стороны россии. Новости об очередной атаке на город появились сегодня, 18 августа. российские террористы выпустили "Искандеры" по двум районам Харькова.

По официальным данным, в результате сегодняшней атаки погибли по меньшей мере 7 человек. Еще 20 человек пострадали, среди них – дети и люди с инвалидностью. На трагедию сразу отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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Подоляк сравнил Харьков с Алеппо, Грозным и Варшавой

Советник руководителя Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что россия – государство-террорист, целенаправленно бьющее по спальным кварталам и гражданским людям. Так, Харьков, по его словам, страдает от агрессии соседней страны уже 175 дней.

Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным и гражданским кварталам. россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире,

– эмоционально отреагировал Подоляк.

Кроме того, он осудил действия стран, до сих пор сотрудничающих с россией.

Каждый, кто продолжает иметь дело с москвой, – соучастник этого преступления,

– подытожил он.

Как россия уничтожает мирные города / Фото из твиттера Михаила Подоляка

Главное о недавних обстрелах Харькова:

Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко отметила, что оккупанты усилили атаки на город. По ее словам, только вечером 16 августа было 2 обстрела Салтовского района из реактивных систем залпового огня.

17 августа в 21:40 в ГСЧС поступила информация, что россияне попали ракетами в трехэтажный дом. На месте происшествия возник пожар, туда сразу же выехали спасатели и медики экстренной помощи.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по общежитию на Салтовке. Здесь жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.

Игорь Терехов сообщил, что "прилеты" по городу продолжились и утром 18 августа. Жители сообщили по меньшей мере о 5 взрывах.

На циничный обстрел Харькова практически сразу же отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что это еще один подлый удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие захватчиков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир жестко ответить на атаку захватчиков. Он подчеркнул, что россия продолжает убивать людей посреди Европы.

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 17 августа: смотрите видео