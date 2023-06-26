Враг в настоящее время тяготеет к использованию подводных лодок для обстрелов: чем это обусловлено
Оккупанты используют свои военные корабли в Черном море для запуска ракет по Украине. Однако сейчас они прибегли к новой тактике.
Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что в последнее время россияне все чаще стали использовать для запуска ракет подлодки. Их применение имеет для оккупантов важное преимущество.
Смотрите также Бомба замедленного действия: как Черноморский флот стал предвестником войны России с Украиной
Усложняет ПВО обнаруживать ракеты
Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что сейчас в Черном море уменьшилась корабельная группировка врага до 6 единиц.
В частности к вечеру 24 июня в море было 3 ракетоносителя. И это повлекло за собой достаточно высокий уровень ракетной угрозы.
Однако ухудшение погодных условий и шторм сделали свое дело. 2 ракетоносителя были заведены в пункты базирования. Остался один, но подводный. Именно сейчас россияне тяготеют к использованию подлодок, потому что они сложнее для выявления нашей системы противовоздушной обороны,
– объяснила Гуменюк.
Наталья Гуменюк рассказала об особой опасности запуска вражеских ракет с подлодок: смотрите видео
Оккупанты, выискивая новую тактику обхождения украинских средств защиты, используют пуски с подлодок. Это позволяет производить запуски ракет по низшей высоте, что затрудняет их обнаружение. В таком случае от сигнала воздушной тревоги и до удара ракеты остается всего несколько минут.
"Именно поэтому, когда мы говорим, что на дежурстве подлодка, надо учитывать этот коэффициент. И когда звучит сигнал воздушной тревоги, необходимо немедленно переходить в укрытие", – предупредила Наталья Гуменюк.
Больше о ситуации на Юге
- Россияне усилили безопасность Черноморского флота в Севастополе. По данным британской разведки, они установили четыре слоя сеток и заграждений на входе в гавань. Также оккупанты увеличили почти вдвое количество плавучих отрядов для морских млекопитающих. В них предположительно находятся дельфины-афалины.
- По Чонгарскому мосту, который связывает Херсонскую область с Крымом, 22 июня были нанесены удары. В результате чего зафиксировано его повреждение в двух местах.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что это может вызвать большие проблемы для россиян в логистике. Уже сейчас они рассматривают возможность ухода из временно оккупированного Крыма. По крайней мере, представители оккупационных властей уже начали вывозить с полуострова свои семьи.