"Шахеды" или ракеты: что чаще будут использовать россияне для зимних атак по Украине
Россияне сменили тактику ракетных обстрелов. Если уже в октябре 2022 года начались массированные обстрелы Украины, то в этом году решили дождаться стабильных морозов и холодов. Изменятся также средства для поражения украинских городов.
Потратив огромное количество ракет для обстрелов Украины осенью – зимой 2022 года, Россия пересмотрела свои планы на этот год. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что важно наращивать мощность ПВО.
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Ракеты станут дополнительными
Российские оккупанты, в противоположность прошлому году, сейчас воздерживаются от выпусков 70 – 100 крылатых ракет по украинским городам. В то же время выбирают комбинированные атаки – с применением баллистических ракет и дронов.
В дальнейшем ситуация может снова измениться.
Ракетная компонента будет играть второстепенную роль при ударах по территории Украины. Первоначально будут использовать дроны-камикадзе. К тому же у них сегодня есть возможность использовать их на месяц в 5 раз больше, чем в октябре – ноябре 2022 года,
– заметил Александр Коваленко.
По мнению военного обозревателя, именно дроны-камикадзе Shahed 131/136 будут применяться для прорыва противовоздушной обороны и ее истощения. А уже крылатые ракеты последуют за ними как ударный элемент.
Александр Коваленко о зимних обстрелах россиян: смотрите видео
Что готовят для отражения российских атак
В Украине, конечно, готовятся к предстоящим атакам врага. В частности, было создано большое количество мобильных групп с соответствующим калибром для сбивания "Шахедов".
Все должно работать в комплексе. Зенитно-ракетные системы, зенитные самоходные установки – в борьбе с "Шахедами", где не могут справиться мобильные группы. Там, где не хватает средств ПВО, будут работать мобильные группы,
– подчеркнул Коваленко.
Сейчас россияне используют маршруты для дронов-камикадзе, которые позволяют им дольше находиться в нашем воздушном пространстве – по 6 – 7 часов. При этом сбивать удается не все беспилотники. Оккупанты ищут новые траектории и маршруты, при которых поражение целей будет еще труднее. Касается это и ракет.
"Для их (ракет – 24 Канал) перехвата нужно уже задумываться над новой компонентой, кроме той, что мы уже имеем. А именно мобильные группы авиационного перехвата. Но для этого нужна соответствующая техника и вооружение", – подытожил военный обозреватель.
Украинскую ПВО усиливают: что известно
- В среду, 22 ноября, прошло очередное заседание в формате "Рамштайн". Важной новостью стало объявление о создании новой коалиции ПВО для Украины, к которой присоединились 20 стран. Лидерство в этом вопросе взяли на себя Франция и Германия.
- Накануне 21 ноября в Украину приехал министр обороны Германии Борис Писториус. Он объявил о новом пакете военной помощи от Германии на 1,3 млрд евро. Туда, в частности, вошли четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
- Следует заметить, что украинские союзники передали немало средств ПВО. К примеру, на защите Киева стоят такие системы, как Gepard, Avenger Short-Range Air Defense, IRIS-T SLM, Patriot PAC-3 и система Eurosam SAMP/T.