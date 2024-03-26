Тактика двойного удара, – Братчук об особенностях российских атак по Одессе

Россия едва ли не ежедневно атакует Одессу ракетами и дронами. В последние дни целью врага является энергоструктура, из-за чего в городе и области проблемы со светом. Также есть постоянные атаки на рекреационную, портовую инфраструктуру.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, добавив, что в ночь на 26 марта враг снова атаковал "Шахедами" Юг Украины. Боевая работа продолжалась на Николаевщине.

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Какую тактику выбрал враг для своих ударов

В Одесской области боевой работы ночью 26 марта не было, но система противовоздушной обороны всегда находится в полной готовности. По словам Братчука, очень хотелось бы получить усиление ПВО, прежде всего пусковые установки и боекомплект, которыми можно уничтожать баллистику. Она, а также дроны – это то, что больше всего донимает Одессе, как и многим другим регионам.

Вчера (25 марта – 24 Канал) прогремели взрывы. Опять баллистика, снова с территории оккупированного Крыма и снова тактика двойного удара – рекреационная зона, чтобы достичь наибольших жертв, а потом вторая ракета, которая обычно прилетает тогда, когда на место приезжают спасатели и медики,

– рассказал Братчук.

В результате атаки пострадала рекреационная зона, два административных здания уничтожены. Известно о трех пострадавших женщинах, которые там находились, состояние их здоровья удовлетворительное. К счастью, обошлось без жертв.

Также важно напомнить, что во время ударов баллистикой есть очень мало времени, чтобы перейти в укрытие и спрятаться. Враг от своей тактики не отказался и продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.

По состоянию на 19 часов 25 марта в регионе было 300 000 абонентов, которые не подключены к потреблению электроэнергии. Постепенно всех подключат, но самое главное, что критическая инфраструктура снова выдержала,

– подчеркнул Братчук.

Более того, на маршруты уже выходит городской электротранспорт, но в количестве 50% от подвижного состава. Днем ранее, 25 марта, он вообще не работал из-за значительных повреждений на объекте энергетической инфраструктуры.

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