Могут бить по железнодорожным узлам – оппозиционер о возможности увеличения обстрелов из Беларуси
Беларусь способствует российской агрессии против Украины. В частности, Александр Лукашенко предоставляет свою территорию, которую враг использует для обстрелов украинского мирного населения.
Россияне накапливают в Беларуси ракеты, которые могут использоваться в конкретных целях. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.
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Бульба сообщил, что учения, "бегание туда-сюда" белорусских военных прежде всего направлены на защиту своей территории. Совместные учения белорусского войска с другими подразделениями направлены на отработку ДРГ и НЗФ (незаконных вооруженных формирований).
Они только себя объявили законными, а все остальное – незаконными,
– добавил говорящий.
Какая цель обстрелов из Беларуси
По словам оппозиционера, только на совместных военных учениях с россиянами белорусские самолеты имитировали отработку по украинским территориям по указаниям самолета А-50.
Он рассказал, что сейчас пока неизвестно, для чего создается пятый полк воздушной обороны, кроме четырех существующих, в Беларуси.
Бульба вспомнил слова украинского Генштаба, что в ближайшее время из России доставят в Беларусь много ракет, чтобы работать с территории Беларуси по западу Украины по железнодорожным узлам.
Это делается, чтобы все-таки прекратить поставки вооружения Западу,
– добавил спикер.
Бульба прокомментировал возможность увеличения обстрелов из Беларуси: смотреть видео
Россияне везут в Беларусь комплексы С-300В
Оппозиционер назвал использование воздушной обороны в Беларуси в режиме "земля – земля" маловероятным.
Сейчас террористы привезли в пятый полк воздушной обороны Беларуси комплексы С-300В, от которых в свое время белорусы отказались, считая их слишком дорогими в обслуживании.
Бульба убежден, что эффективность таких комплексов будет совсем небольшой при работе по железнодорожным рельсам на территории Украины.
Россияне обстреливают прифронтовые регионы из РСЗО
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