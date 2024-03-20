Обстрелы почти круглосуточно: мэр Конотопа рассказал о ситуации в регионе

Российские оккупационные войска усилили обстрелы Сумщины. Страдают как приграничные населенные пункты, так и те, которые расположены в глубь области.

О ситуации в регионе 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что обстрелы ведутся почти круглосуточно.

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В Конотопе есть попадания в сеть

Мэр Конотопа отметил, что 17 марта Россия нанесла по городу удар ракетой Х-59, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Оккупанты уничтожили сеть, которая идет от одной из котельней в определенном микрорайоне Конотопа.

Коммунальщики сработали довольно оперативно. Уже через 3,5 часа восстановили теплоснабжение и за 5 часов починили горячее водоснабжение. Однако, когда закончится отопительный сезон, придется проводить капитальный ремонт.

Об обстрелах в области

Семенихин рассказал, что эвакуация из приграничных населенных пунктов происходит при содействии областной военной администрации и полиции. В некоторых селах на Сумщине остаются по двое – трое людей, которых, видимо, нужно вывозить силой.

Сейчас обстрелы практически круглосуточно идут на территории до 10 километров от линии государственной границы. И КАБы, и ФАБы летают. Все, что можно прилетает,

– отметил Артем Семенихин.

В свою очередь, украинские военные также отвечают на атаки россиян. Украину только сдерживают обязательства перед партнерами. Поскольку нам нельзя бить западным оружием по территории России. Поэтому наше государство активно ищет снаряды советского производства.

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