"Россия не успевает за своими аппетитами": на чем может сосредоточить обстрелы

Оккупанты решили изменить тактику применения вооружения. Враг сосредоточился на объектах военной инфраструктуры в центральных и западных регионах Украины.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что россияне не очень беспокоятся о точности своих ракет. Ведь объекты военной инфраструктуры расположены в населенных пунктах.

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"То есть страдает местное население, и это приводит к разрушению объектов на территории наших громад", – сказал военный эксперт.

Что касается восточных или прифронтовых регионов, то там захватчики имеют четкую и циничную человеконенавистническую тактику.

Политика "деградации территорий". Ведь уничтожение социально важных объектов, удары по критической инфраструктуре принуждают к тому, что люди должны покидать их,

– сказал Грабский.

Циническая политика России направлена на тотальное уничтожение всего, что связано с этой территорией. Россияне уничтожают экономический, научный и человеческий потенциал.

По мнению военного эксперта, до тех пор, пока Украина не получает оружие, которое будет способно ударить по объектам на территории врага, уничтожая военно-промышленный потенциал и критические объекты инфраструктуры, говорить об уменьшении вероятности ударов россиян вряд ли есть смысл.

"Мы должны быть готовы всегда. Россия просто не успевает за темпами своих "аппетитов" относительно нанесения ударов по территории Украины. Они вынуждены будут несколько уменьшить интенсивность ударов в меру расходов ракет большой дальности", – добавил Сергей Грабский.

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