Отдельно атакует ракетами или "Шахедами": для чего Россия применяет эту тактику

Россияне прибегают к новой тактике атак Украины. Отдельно запускают баллистику, ракеты или малые группы "Шахедов". В частности, в ночь на 13 декабря враг снова атаковал Киев баллистическими ракетами. Однако комплексную атаку пока не применяет.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что противник ищет наиболее эффективные способы атак. Однако украинские системы ПВО и ПРО также усовершенствуются и усиливаются.

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Увеличивать количество и удешевлять эти налеты

При нанесении ударов силами воздушного нападения россияне одновременно решают вопросы разведки, а также выясняют местоположение украинских сил ПВО и ПРО, выходящих в эфир под влиянием первой группы целей. Тогда вторая группа целей будет обходить эти средства.

В районах, где меньше наших ПВО, враждебные цели могут переформатироваться в новые группы и заходить на новые направления.

Как крылатые ракеты, так и "Шахеды" сначала могут двигаться в одном направлении, а затем облетать объект для его ликвидации и наносить удар с противоположной стороны,

– объяснил военный эксперт.

Россияне комплексуют типы воздушного нападения, маршруты, используют ловушки в строю, где есть ракеты, в частности крылатые, для того чтобы увеличивать количество и удешевлять эти налеты.

Повышаем потенциал

"Задача украинской противовоздушной обороны состоит в том, чтобы в этих условиях повышать потенциал, количество, навыки защитников сил ПВО в борьбе с любыми воздушными целями", – подчеркнул Романенко.

Для защиты украинской энергетической инфраструктуры Германия передаст Киеву еще одну систему Patriot . Ранее Берлин усилил ПВО Украины четырьмя системами IRIS-T.

Также начались поставки в Украину интегрированного вооружения в рамках программы FrankenSAM с использованием элементов советских ЗРК и американских ракет. В частности, ракеты Sea Sparrow могут применяться для ЗРК "Бук", а ракеты Sidewinder сочетается с радарами советских времен. Также в программе будут использованы современные ракеты Patriot.

"Кроме того, повышается потенциал украинских мобильных групп, в которых к огневым средствам прилагаются, тепловизоры для работы ночью, электронные указания, радиолокационные станции, прожекторы и т.д.", –добавил Игорь Романенко.

Что известно о вражеской атаке на Киев ночью 13 декабря