Россия ударила по окрестностям Запорожья: какая ситуация в городе

В Запорожской области вечером 28 июня несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали дважды в ночь на 29 июня. Причиной была угроза применения баллистического вооружения российскими захватчиками.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что сейчас происходит в городе. Он также сообщил о ситуации в области.

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В Запорожье ночью было громко

Как сообщают очевидцы, в Запорожье ночью люди слышали взрывы. Анатолий Куртев заявил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям города. Он назвал текущую ситуацию в Запорожье стабильной.

По состоянию на утро ситуация в городе стабильная. Городские службы работают в штатном режиме,

– написал Куртев.

По его словам, за прошедшие сутки правоохранителям поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов и гражданской инфраструктуры в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. 28 июня захватчики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ возле Гуляйполя, Левадного, Ольговского, Чаривного и Зализнычного. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Малой Токмачки и Левадного.

По информации "РИА-Мелитополь", захватчики ударили по Запорожью ракетой С-300. Россияне выпустили её с территории временно оккупированного Токмака. Очевидцы сняли её полет, а также записали звуки взрывов.

Оккупанты запустили С-300 в сторону Запорожья: видео "РИА-Мелитополь"

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Россияне постоянно терроризируют Запорожье