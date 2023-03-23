Ударов по жилым застройкам может стать больше, – Жданов объяснил причину
Российские оккупанты 22 марта в очередной раз обстреляли жилой квартал Запорожья. В дальнейшем тактика террора россиян может усилиться.
Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из-за того, что у россиян заканчивается высокоточное оружие, они начнут использовать менее точное, которое сложнее, а иногда и невозможно сбить.
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Запасы россиян уменьшаются
22 марта российские оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья. Поблизости не было никаких военных объектов. В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что россияне попали по дому из реактивной системы залпового огня "Смерч".
"Торнадо-С" – это боеприпас повышенной дальности, летящий на 120 километров. Его запускают из РСЗО "Смерч" калибра 308 миллиметров. Россияне часто используют эти системы не только по нашим войскам, но и по гражданским объектам,
– рассказал военный эксперт.
Запасы дронов и ракет в России уже не так велики, как были раньше. В частности, ракеты С-300, которыми чаще всего обстреливали Запорожье, сейчас активно уничтожают наши военные. Кроме того, пояснил Олег Жданов, у каждой пусковой установки есть свой ресурс, а столько ракет, сколько выпущены россияне, не выдержит ни одна из них. Поэтому Россия переходит на такие средства, которые у них сейчас и есть. Речь также и об РСЗО "Смерч".
Вероятно, последние даты были определены Россией для нанесения по Украине воздушных или ракетных ударов. Но если ракеты у них сейчас в дефиците, россиянам пришлось стрелять из того, что было.
Олег Жданов о ракетном ударе по Запорожью: смотрите видео
Тактика террора продолжится
Олег Жданов обратил внимание на то, что у России заканчивается высокоточное оружие. Для того, чтобы давить на украинцев, они применяют оружие, имеющее очень большое отклонение от расчетной точки прицеливания. Поэтому сейчас в Украине может увеличиться огневые удары по гражданским объектам и жилой застройке.
В жилой квартал попасть легче, чем, например, в объект энергетической подстанции,
– отметил военный эксперт.
Так как у неточных ракет навесная траектория и угол вылета менее 45 градусов – ее очень трудно определить теми же радиолокационными станциями.
Чем можно сражаться с реактивными снарядами
Единственная система, которая сегодня теоретически может бороться с реактивными снарядами – "Железный купол", подчеркнул Жданов. Это система ПВО, используемая для борьбы с ракетами и реактивными снарядами, запускаемыми по территории Израиля.
Впрочем, из-за позиции Израиля получить такую систему по крайней мере в ближайшее время, к сожалению, маловероятно.
Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 канала
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- 22 марта примерно в 11:30 жители Запорожья услышали взрывы. В Запорожской ОВА призвали направляться к укрытиям. Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают остров Хортица.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом, в ОВА – сообщили о двух ракетах. Всего, как сказал заместитель мэра Запорожья, в городе 22 марта прилетело 7 или 8 ракет.
- В США считают, что целью россиян могли быть мирные люди. Администрация Джо Байдена не стала прямо обвинять Россию в ракетном ударе по гражданским в Запорожье, но заявила, что он "безусловно" согласовывается с предыдущими подобными атаками.
- По состоянию на утро 23 марта известно о 34 пострадавших, 27 из них госпитализированы (среди них трое детей). Один человек погиб.