Теперь в контрнаступление: украинские военные успешно завершили обучение на Challenger 2

В течение нескольких недель наши военные находились в Великобритании, где осваивали управление боевыми танками Challenger 2. СМИ со ссылкой на минобороны страны сообщили, что обучение успешно завершено.

В понедельник, 27 марта, сообщили, что украинские военнослужащие будут возвращаться домой из Великобритании после танковых учений на Challenger 2. Заметим, что в Лондоне еще в январе пообещали нам передать эскадрилью единиц этой военной техники – то есть 14 штук танков.

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ВСУ готовятся к контрнаступлению

Как отметили в The Guardian, эти учения были крайне важны, ведь танки Challenger Киев планировал использовать во время потенциального контрнаступления.

Украинские экипажи вернулись домой после завершения учебы в Великобритании на британских танках, которые планируют использовать при контрнаступлении против России. Как полагают, оно (контрнаступление – 24 Канал) уже готовится,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там приведено заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, констатировавшего, что украинские военные вдохновляют своей решимостью во время учений. Он добавил, что Лондон будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в частности, военной техникой.

Истерика в Минске и Москве из-за помощи Украине

Вспомним к этой теме, что недавно стало известно о намерении Великобритании передать Украине боеприпасами с обедненным ураном для боевых танков Challenger 2. Важно, что эти снаряды абсолютно безопасны для среды – их используют разные страны уже не одно десятилетие.

Однако какого-то чуда в Беларуси началась истерика из-за этого факта. Как отметил офицер ВСУ Тарас Березовец, у Лукашенко начали рассказывать, что Запад передает Вооруженным Силам снаряды, которые якобы могут вызвать бесплодие и проблемы с экологией. Это, конечно, ложь.

Через некоторое время на цирковую арену вышел сам бункерный диктатор Владимир Путин, который вообще заявил, что передаст Беларуси российское ядерное оружие "в ответ на действия Лондона". Очевидно, Кремль снова принялся шантажировать мир атомом, поскольку терпит неудачи на поле боя.

В минобороны Британии проинформировали, что украинские экипажи прошли обучение, включавшее инструкции относительно того, как, скажем, командовать, водить и работать вместе на танке Challenger 2, а также эффективно идентифицировать враждебные цели и поражать их.