Действительно ли украинские пилоты начали обучение на F-16 в Румынии: Игнат расставил точки над "і"

В сети распространяется видео, на котором будто видна работа украинских летчиков на F-16 в румынском городе Фетешти. Однако наши летчики еще не начали обучение в Румынии на американских истребителях.

Такой информацией с 24 Каналом поделился спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, украинские пилоты учатся и некоторые уже сели с инструкторами в F-16, но в Дании и США (Аризоне).

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Центр для обучения на F-16 только строится

Также молодые летчики проходят более долгий курс подготовки в Великобритании. Однако в Румынии только открылся центр обучения, который находится на стадии формирования и строительства.

Нужно установить учебно-материальную базу. По крайней мере, помещения для проживания. 5 самолетов, переданных Нидерландами (в будущий центр Румынии для учений украинских пилотов – 24 Канал) – это их обязательства в рамках авиационной коалиции, они будут передаваться еще до конца года. По заявлениям, до 18 самолетов смогут передать для этого центра,

– объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Для начала обучения в румынском центре нужно разместить следующее:

учебно-материальную базу – самолеты F-16, где есть два места для летчика и инструктора;

тренажерную базу;

подразделения наземного обеспечения.

Когда пилоты смогут начать обучение

Кроме того, начало обучения на F-16 зависит от геополитической установки в мире, исправности техники, скорости формирования базы. Впрочем, самое главное – сколько иностранных инструкторов можно привлечь. Ведь один инструктор не может одновременно учить нескольких пилотов.

Юрий Игнат об обучении украинских пилотов на F-16: смотреть видео

Это серьезная дефицитная профессия. Инструкторы будут заниматься не только с украинскими пилотами, этот центр строится не для нас лично. Он строится для всех партнеров: и румынских пилотов, и из других стран, которые тоже, вероятно, будут переходить на F-16 и смогут там проходить подготовку,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Скорее всего, обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии начнется через несколько месяцев. Официально об этом сообщат воздушные силы ВСУ или руководство государства.