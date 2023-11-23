Ждем самостоятельных вылетов, – Игнат рассказал на каком этапе подготовка пилотов на F-16
Украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе на истребителях F-16. Пока украинские летчики поднимаются в небо с инструкторами.
В то же время украинские летчики ждут самостоятельных вылетов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Игнат заявил, что переобучение пилотов идет по плану
"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Возможно, то количество с инструкторами становится большим Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать. Возможно, увидим что-то", – сказал он.
По словам Игната, у украинских пилотов "боевое настроение", поскольку летчики хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.
Ранее Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях в Дании. В то же время, в США и Великобритании на учениях наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационные службы.
Украина получит F-16: что известно
- После того как США летом официально одобрили реэкспорт истребителей F-16 в Украину, Нидерланды и Дания первыми вызвались передать 61 самолет. Также Украина получит истребители из Норвегии.
- Хотя F-16 – это американские истребители, однако США решили взять на себя не менее важную роль в авиационной коалиции. Минобороны США стремится обеспечить наличие запчастей для поддержки F-16, которую получит Украина.
- Примечательно, что к авиационной коалиции, кроме США, Дании, Норвегии и Нидерландов, присоединились Великобритания, Румыния, Бельгия, Швеция, Франция и Португалия.
- В Нидерландах заявляют, что поставка истребителей в Украину, вероятно, начнется в начале 2024 года. Нидерланды отправили 5 учебно-боевых F-16 в учебный центр в Румынии.