Обвал моста на Закарпатье: в ОВА назвали предварительную причину разрушения

В Закарпатье вечером 24 июля произошел обвал моста через реку Тересва. Впоследствии в Закарпатской ОВ отметили, что уже знают предварительную причину этого инцидента.

В частности, там отметили, что перед обвалом по мосту двигался грузовой автомобиль. В ОВА отметили, что это транспортное средство существенно превысило допустимые нормы нагрузки.

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Почему мог обрушиться мост на Закарпатье

Первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий отметил, что кроме грузовика на переходе также находился и легковой автомобиль. Он также опрокинулся после обрушения моста.

Относительно пострадавших Белецкий отметил, что все они находятся в состоянии средней тяжести.

В заключение он также опубликовал для удобства водителей схему объезда места происшествия на мостовом переходе через реку Тересва.



Схема объезда для водителей Закарпатья из-за обвала моста / Фото Закарпатской ОВА

Что известно об обвале мостового перехода на Закарпатье

В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате обрушения моста увеличилось до 5 человек . В настоящее время им оказывают помощь спасатели.