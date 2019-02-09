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      Обвал моста в Генуе: смертоносную переправу начали сносить (фото)

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      В Италии начали демонтаж моста Моранди
      В Италии начали демонтаж моста Моранди / Getty images

      В Генуе начали сносить мост, который летом 2018 года частично обрушился, похоронив под собой 43 человека. Власти итальянского города обещают до конца 2019 года построить на его месте новую переправу.

      Что известно об обвале моста Моранди в Италии? 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Количество жертв по завершению поисково-спасательной операции составило 43 человека. Среди пострадавших оказалась и семейная пара из Украины, им чудом удалось выжить.

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      Что стало причиной обвала? Официальную причину обвала власти Италии пока не назвали. Первой была версия о том, что в переправу попала молния – это и послужило причиной трагедии. Однако впоследствии эту версию отвергли: местные жители вспомнили, что в последние годы опоры моста часто ремонтировали, а во время обвала в Генуе был мощный шквальный ветер и ливень. Стоит добавить, что мост в Генуе спроектировал инженер Риккардо Моранди. Эксперты уверяют, что конструкция была обречена с самого начала, ведь Моранди при сооружении переправы экспериментировал и использовал больше бетона, чем металлических конструкций.


      Демонтаж моста Моранди в Генуе

      Известно, что первые крупные части моста Моранди начали сносить утром 8 февраля. Ремонтники, которые занимаются разбором переправы, работают на высоте в 38 метров. За началом этих работ следили премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонителли.

      К концу 2019 года мы обязаны восстановить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает,
      – сказал премьер Конте, который наблюдал за началом работ.

      міст Моранді Генуя
      міст Моранді Генуя Італія
      міст Моранді Генуя Італія
      Демонтаж моста Моранди в итальянской Генуе

      Что известно о мосте Моранди?
      Он был проложен через реку Полчевера в Генуе и построен в течение 1962 - 1967 годов. Его назвали в честь инженера-конструктора Рикардо Моранди.

      Общая длина моста составила 1200 метров. В 2016-м строение начали ремонтировать и на момент обвала на нем проводились работы по укреплению опор.

      Он был первым в Европе железобетонным вантовым (висячим) мостом подобной конструкции.

      ОБРУШЕНИЕ МОСТА МОРАНДИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ГЕНУЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Обвал моста в Генуе
      Источник: 24 Канал
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