Обвал мосту у Генуї: смертоносну переправу почали зносити (фото)

У Генуї почали зносити міст, який влітку 2018 року частково обвалився, поховавши під собою 43 людини. Влада італійського міста обіцяє до кінця 2019 року побудувати на його місці нову переправу.

Що відомо про обвал мосту Моранді в Італії? 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Кількість жертв по завершенню пошуково-рятувальної операції склала 43 особи. Серед постраждалих опинилась і сімейна пара з України, їм дивом вдалося вижити.

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Що стало причиною обвалу? Офіційну причину обвалу влада Італії поки не назвала. Першою була версія про те, що у переправу влучила блискавка, – це й спричинило трагедію. Проте згодом цю версію відкинули: місцеві мешканці пригадали, що останніми роками опори мосту часто ремонтували, а під час обвалу у Генуї був потужний шквальний вітер і злива. Варто додати, що міст у Генуї спроектував інженер Ріккардо Моранді. Експерти запевняють, що конструкція була приречена із самого початку, адже Моранді під час спорудження переправи експериментував і використовував більше бетону, ніж металевих конструкцій.



Демонтаж мосту Моранді в Генуї

Відомо, що перші великі частини мосту Моранді почали зносити вранці 8 лютого. Ремонтники, які займаються розбором переправи, працюють на висоті у 38 метрів. За початком цих робіт слідкували прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте та міністр інфраструктури Даніло Тонітеллі.

До кінця 2019 року ми зобов’язані відбудувати міст, тоді нам доведеться почекати ще кілька місяців, щоб його відкрити. Ми покажемо, що італійська система працює,

– сказав прем'єр Конте, який спостерігав за початком робіт.







Демонтаж мосту Моранді в італійській Генуї

Що відомо про міст Моранді? Він був прокладений через річку Полчевера у Генуї та побудований впродовж 1962 – 1967 років. Його назвали на честь інженера-конструктора Рікардо Моранді.



Загальна довжина мосту становила 1200 метрів. У 2016-му споруду почали ремонтували і на момент обвалу на ньому проводились роботи з укріплення опор.



Він був першим в Європі залізобетонним вантовим (висячим) мостом подібної конструкції.