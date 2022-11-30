Антиукраинские процессы в УПЦ МП: религиовед назвала цель обысков у попов
Служба безопасности Украины уже провела обыски в нескольких церквях УПЦ МП в разных регионах. Едва ли не везде нашли традиционный набор – пророссийскую пропагандистскую литературу, паспорта вражеской страны и наличные в больших размерах.
Вероятно, обыски будут продолжаться, поскольку Украина – унитарное государство, и если уже было принято централизованное решение проверить церкви Московского патриархата, это будут делать системно. Соответственно, после обысков в Киеве, Черновцах, Ивано-Франковске СБУ наверняка посетит и церкви во всех других областях. Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.
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Общество давно просило обратить внимание на МП
Она отметила, что общество уже давно сигнализировало о том, что в УПЦ МП происходят антиукраинские процессы, пропагандируется антиукраинская идеология и насаждается "русский мир". На это указывает и множество соответствующей литературы и печатных материалов, которые распространялись среди прихожан этих церквей.
"Вы же видите, что все библиотеки забиты этой литературой, и если бы приняли решение, например, избавиться от этой литературы, то полки стояли бы пустыми. Потому что украинской литературы, которая проповедует и рассказывает правдивую историю, фактически нет", – подчеркнула Филипович.
Религиовед объяснила, что цель этих обысков – прежде всего обратить внимание государства на происходящее, а во-вторых, показать обществу, что государство, существующее на наши налоги, не является глухим к требованиям общества, которое давно увидело, как ведут дела в Московском патриархате. Речь идет о том, что эта церковь, кроме чисто религиозных функций, начала выполнять и определенные политические заказы.
Я думаю, что государство правильно сделало, только это нужно было делать гораздо раньше, а не ждать такой горячей фазы, которая началась 24 февраля этого года,
– подчеркнула Людмила Филипович.
Она добавила, что есть и третья цель обысков СБУ – встряхнуть это монашеское сообщество, и донести, что они не только "Божьи дети" и насельники монастырей, но и граждане Украины. А у их государства и его общества возникло к ним много вопросов.
Людмила Филипович объяснила цель обысков в церквях УПЦ МП: смотрите видео
Обыски в УПЦ МП: что известно
- Ситуация вокруг Московского патриархата обострилась после того, как сеть всколыхнуло видео из Киево-Печерской лавры, на котором во время службы исполняют песню про "матушку-Русь" и молятся за государство-агрессора в разгар российско-украинской войны. За это дело сразу взялись полиция и СБУ.
- 22 ноября Служба безопасности Украины посетила Киево-Печерскую лавру с обысками. Там нашли много интересного – пророссийскую литературу, которая используется для обучения в семинарии и приходских школах, наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Кроме того, в лавре обнаружили людей, которые предоставили паспорта и военные билеты СССР или украинские паспорта с признаками подделки и повреждения. Более 50 человек проверили на полиграфе. Среди них были и граждане России, которые находились на территории.
- 25 ноября СБУ обыскала Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там также нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур, оптовые партии прокремлевской литературы, пропагандистские материалы и прочее.
- Особенно интересные находки – российские методички об особенностях проведения литургий после полномасштабного вторжения. Так, представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о ситуации в Украине и на фронте, требовали отрицать вооруженную агрессию России и рассказывать о "притеснениях московской церкви".
- После этого СБУ провела обыски в храмах УПЦ МП в Ивано-Франковске и Тернопольской области. Они дали схожие результаты.
- 30 ноября проверка пришла и на Закарпатье. Сейчас там продолжаются обыски.