Очень важные компоненты: что могло быть на атакованном российском спиртзаводе

Ночью 22 октября Силы Обороны нанесли удары по стратегическим объектам России. В частности, поражены спиртовые заводы в Тульской и Тамбовской областях. Эти предприятия важны, потому что производят сырье не только для пищевой промышленности.

Это подчеркнул 24 Каналу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, который считает, что это только первые удары по таким объектам. Силы Обороны стремятся держать под огневым контролем как можно больше стратегически важных предприятий России.

Смотрите также В России жаловались о массированной атаке дронами: под ударом мог оказаться и НПЗ

Россияне почувствуют эффект позже

Несмотря на то, что поражение спиртовых заводов не приведет к коллапсу здесь и сейчас, системные удары по таким предприятиям так же важны, как и по складам вооружений и нефтеперерабатывающим комбинатам.

Надо понимать, что спиртзаводы изготавливают не только "путинку". Но также спирты для военно-воздушных сил России. В тех же таки МиГах-31 спирт, это важный элемент топливной системы. Конечно, выход из строя нескольких заводов не является критическим для промышленности, но если подход будет системный, то результат российская армия почувствует,

– убежден Павел Лакийчук.

Напомним, в ночь на 7 октября Силы Обороны нанесли удар по нефтебазе в Феодосии. Как стало известно впоследствии, существенно повреждены две трети базы, часть резервуаров с горючим уничтожена. Поэтому россияне вынуждены были возводить подземные небольшие хранилища горючего, а оккупационные войска почувствовали дефицит горючего на фронте.

В общем, с зимы 2024 года Силы обороны поразили большинство НПЗ, расположенных в европейской части России. Некоторые из них полностью выведены из строя. На восстановление других нужно будет несколько месяцев.