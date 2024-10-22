На цьому наголосив 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, який вважає, що це лише перші удари по таких об'єктах. Сили Оборони прагнуть тримати під вогневим контролем якомога більше стратегічно важливих підприємств Росії.

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Росіяни відчують ефект згодом

Попри те, що ураження спиртових заводів не призведе до колапсу тут і зараз, системні удари по таких підприємствах так само важливі, як і по складах озброєнь та нафтопереробних комбінатах.

Треба розуміти, що спиртзаводи виготовляють не тільки "путінку". Але також спирти для військово-повітряних сил Росії. В тих же таки МіГах-31 спирт, це важливий елемент паливної системи. Звісно, ураження кількох заводів не є критичним для промисловості, але якщо підхід буде системний, то результат російська армія відчує,

– переконаний Павло Лакійчук.

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня Сили Оборони завдли удару по нафтобазі у Феодосії. Як стало відомо згодом, суттєво пошкоджені дві третини бази, частина резервуарів з пальним знищена. Через це росіяни вимушені були зводити підземні невеликі сховища пального, а окупаційні війська відчули дефіцит пального на фронті.

Загалом, від зими 2024 року Сили оборони вразили більшість НПЗ, розташованих у європейській частині Росії. Деякі з них повністю виведені з ладу. На відновлення інших потрібно буде кілька місяців.