Очень напугана: избитая актером из "Сватов" женщина рассказала о своем состоянии

Избитая гражданским мужем, киевским актером из "Сватов-6" Вячеславом Кошелевым Елена Савченко рассказала о своем состоянии после инцидента. Женщина призналась, что подавлена и напугана.

Об этом сообщает ТСН.

24 канал сообщал, что в Киеве актер Вячеслав Кошелев избил свою сожительницу и похвастался этим на своей странице в Facebook. Пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила факт своего избиения, и теперь возбуждено уголовное дело.

Я сейчас принимаю лекарства. Физическое состояние нормальное. Я даже хожу на работу. Психологически я очень подавлена, напугана и потрясена. Физические побои я зафиксировала. У меня есть синяки на лице. Еще большая гематома на голове и в области виска,

– рассказала пострадавшая.

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По словам женщины, она получает необходимую юридическую поддержку от народных депутатов и юристов.

"Психологи не помогают, но есть община, женщины, объединились, чтобы бороться с этим злом. Мы в социальных сетях общаемся. Также есть поддержка народных депутатов, юристов, все время меня консультируют о моих действиях. Я чувствую поддержку", – отметила Савченко.



Так выглядела Савченко после избиения актером Кошелевым