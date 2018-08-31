10:33
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Очень напугана: избитая актером из "Сватов" женщина рассказала о своем состоянии

378 Читати новину українською
Избитая Елена Савченко
Избитая Елена Савченко / ТСН

Избитая гражданским мужем, киевским актером из "Сватов-6" Вячеславом Кошелевым Елена Савченко рассказала о своем состоянии после инцидента. Женщина призналась, что подавлена и напугана.

Об этом сообщает ТСН.

24 канал сообщал, что в Киеве актер Вячеслав Кошелев избил свою сожительницу и похвастался этим на своей странице в Facebook. Пострадавшей оказалась Елена Савченко, которая подтвердила факт своего избиения, и теперь возбуждено уголовное дело.

Я сейчас принимаю лекарства. Физическое состояние нормальное. Я даже хожу на работу. Психологически я очень подавлена, напугана и потрясена. Физические побои я зафиксировала. У меня есть синяки на лице. Еще большая гематома на голове и в области виска,
– рассказала пострадавшая.

Читайте также: Во Львове избили трансгендерную женщину: фото нападавшего

По словам женщины, она получает необходимую юридическую поддержку от народных депутатов и юристов.

"Психологи не помогают, но есть община, женщины, объединились, чтобы бороться с этим злом. Мы в социальных сетях общаемся. Также есть поддержка народных депутатов, юристов, все время меня консультируют о моих действиях. Я чувствую поддержку", – отметила Савченко.

Олена Савченко Кошелєв побиття актор
Так выглядела Савченко после избиения актером Кошелевым

Теги: Криминальные новости Новости Украины Кино Скандал Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Почему произошла трагедия с детьми в Одессе: журналистка считает, что причина кроется в обществе
 17 сентября 2017 , 17:05
Главные новости 5 января: приговор Саакашвили, подозрение крымскому "министру", рекордная зарплата
 6 января , 09:00
Официально: Тайсона вызвали в сборную Бразилии
 22 августа 2016 , 17:42
Ибрагимович раскритиковал свою команду за матч против "Зари"
 30 сентября 2016 , 08:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук