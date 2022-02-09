Очередная партия военной помощи США, зарплата Зеленского: главные новости 9 февраля

В Украину прибыл уже девятый самолет с военной помощью из США. Должностной оклад Владимира Зеленского в январе 2022 года составил 28 тысяч гривен. В ГБР назвали имя водителя, который был за рулем авто с Трухиным в день ДТП. А в правительстве рассказали, когда украинцы получат деньги за бустерную дозу вакцины. Таковы были главные новости 9 февраля.

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В Украину прибыла новая партия военной помощи США

Источник: твиттер Алексея Резникова

В Украину прибыл уже девятый самолет с военной помощью из США. Он приземлился в аэропорту "Борисполь" и его уже начали разгружать.

Девятая "птичка" военной помощи из США прилетела сегодня в Борисполь. В Киев прибыло более 80 тонн патронов,

– заявил министр обороны Алексей Резников.

В Украину прибыла военная помощь из США / Фото Алексея Резникова

Заметим, что Эстония 8 февраля передала полевой госпиталь для украинских военных. В Минобороны Украины отметили, что стране очень важна помощь в сфере военной медицины.

Как США помогают Украине

22 января президент США Джо Байден утвердил новую военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. Пентагон отправил в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды и тому подобное. Отдельно:

Всего с 22 января по 5 февраля Украина получила от США более 650 тонн оборонительных боеприпасов. В то же время в посольстве США в Киеве заверили, что Вашингтон готов оказать Киеву еще больше помощи.

Зарплата Владимира Зеленского

Источник: 24 канал

Должностный оклад Владимира Зеленского в январе 2022 года составил 28 тысяч гривен. Из этой суммы президент Украины заплатил 5460 гривен налогов. Следовательно на руки украинский лидер получил чуть больше 22,5 тысяч гривен.

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Заметим, что в январе 2022 года Зеленский не получал ни премий, ни надбавок. В январе 2022 года должностной оклад Зеленского составил 28 тысяч гривен – так же, как и в прошлом году. Интересно, что за весь 2021 год президент заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик заплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Зарплата Владимира Зеленского за январь 2022 года / Фото 24 канала

Зарплата Зеленского меньше, чем у некоторых нардепов

Ранее в Аппарате Верховной Рады по запросу журналистов 24 канала предоставили информацию о зарплатах народных избранников за январь 2022 года. Из полученных данных следует, что ряд парламентариев получил значительно большую зарплату, чем президент.

К примеру, зарплата лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко достигла почти 30 тысяч гривен, а Петра Порошенко – 33,5 тысяч гривен.



Сколько заработали нардепы в январе 2022 года / Фото 24 канала

Новые детали ДТП с Александром Трухиным

Источник: Интерфакс-Украина

В Государственном бюро расследований заявили, что за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, с Александром Трухиным был Виктор Склема. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Он отметил, что это зафиксировали некоторые камеры видеонаблюдения.

Кто такой Виктор Склема

Он является помощником депутата Полтавского городского совета. На сайте "Полтавщина" пишут, что мужчина был помощником депутата Полтавского облсовета от "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова. К слову, Мухтаров также был в автомобиле со Склемой и Трухиным в момент аварии.

В ведомстве ранее проинформировали, что изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева. На этих кадрах – то, как передвигалась машина с нардепом Александром Трухиным к месту ДТП. Однако на самом участке, где произошла авария, камер наблюдения не было из-за ремонтных работ.

Что зафиксировали камеры видеонаблюдения на трассе: смотрите видео

ДТП с участием авто Трухина: главное

Машина "слуги народа" Александра Трухина 23 августа 2021 года вызвала ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек.

Недавно журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского Сергея Петрика, который прибыл первым на вызов после ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, скрыться с места аварии, а также вспоминает о Денисе Монастырском.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается вероятного предложения взятки правоохранителям.

Обнародовали видео с разоблачением "слуги" Трубицына на взятке

Источник: НАБУ

НАБУ и САП опубликовали видеоразоблачение на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Кроме депутата, неправомерную выгоду в размере 1,26 миллионов гривен пытались получить еще 5 человек.

Кого разоблачили правоохранители

По данным НАБУ, среди разоблаченных депутат Трубицын, его помощник и приближенный к нему человек, директор коммунального предприятия и два заместителя. За полученную взятку они должны были способствовать победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.

В целом депутат и другие разоблаченные лица просили 1,39 миллиона гривен. Однако их разоблачили на передаче значительной части этой суммы.

НАБУ и САП разоблачили "слугу" в получении взятки: смотрите видео

Когда ждать 500 гривен за бустерную прививку

Владислав Трубицын является председателем комитета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевсовета. Деньги получал неофициальный помощник депутата. Самого Трубицына разыскивают.

Источник: телеграмм Тараса Мельничука

В случае получения бустерной дозы вакцинации в Украине дополнительно будут начислять 500 гривен. Средства начнут выплачивать с 14 марта 2022 года. Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 9 февраля.

Чиновники предусмотрели:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы;

предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью i И II группы, состоящие на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.

Выплаты за бустерную дозу: что известно

Сергей Марченко заявил, что денег на выплату 500 гривен гражданам, которые вакцинируются бустерной дозой от COVID-19, в бюджете пока не хватает.

Владимир Зеленский 24 января анонсировал расширение программы выплат за прививки. COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия". В Министерстве здравоохранения проинформировали, что он появился в приложении 1 февраля.



Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала