Ожидаем около 60 ракет, часть уже в небе Украины, – Ким о массированной атаке врага
Источник:Виталий Ким
Россия ранним утром 16 декабря снова начала массированную ракетную атаку на Украину. Войска агрессора выпустили около 60 ракет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким около 8:20 сообщил, что Россия выпустила около 60 ракет. По его словам, на Севере часть российских ракет уже над территорией Украины.
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Российские ракеты уже на Севере Украины
Виталий Ким выразил убеждение, что украинское ПВО собьет не менее 50, а то и больше ракет. Впоследствии Виталий Ким сообщил о двух залпах "Калибров".
Отметим, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сначала о воздушной опасности стали предупреждать в восточных и южных регионах. После этого тревогу объявили в Центре и на Западе Украины.
В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры энергетики применяют отключение энергоснабжения в Житомирской области. Сообщается, что это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет.
По предварительной информации, Россия запустила ракеты Х-101 истребителями Ту-95 из Каспийского моря. Кроме того, из акватории Черного моря запустили "Калибры".
В СМИ уже появилась информация, что в Киевской области работает ПВО. Звуки взрывов звучали в Харькове, где, по предварительной информации, отработали ПВО. Также о работе ПВО сообщали в Николаевской области.
В Воздушных силах рассказали, что готовилась атаковать Россия
- К 16 декабря Россия уже нанесла 8 массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. Предыдущий массированный обстрел произошел 5 декабря, когда Россия тоже выпустила более 60 ракет. Тогда больше всего от обстрела пострадали Киевщина и Одесщина.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг не изменил своих планов и стремится оставить украинцев без света. Следовательно, во время новых массированных атак Россия снова будет пытаться атаковать энергосистему Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российские террористы готовятся к очередным обстрелам.
- На фоне массированных обстрелов Украина продолжает усиливать ПВО, которая в декабре достигла эффективности в 80%. Кроме того, в МИД Украины намекнули на вероятную поставку ПВО Patriot.