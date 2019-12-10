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      SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы: направления и цены

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      SkyUp откроет 2 новых рейса из Одессы / skyup.aero

      Лоукост SkyUp Airlines открывает 2 новых направления из Одессы в Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия).

      Рейсы начнут выполнять с мая до октября 2020 года, говорится на сайте авиакомпании.

      Кстати: SkyUp открывает 5 новых рейсов из Запорожья: направления и цены

      Из Одессы в Батуми можно будет летать каждый понедельник и пятницу. Самый дешевый билет в одну сторону – 1649 гривен.

      одеса батумі авіаквитки ціни
      Цена на рейс "Одесса – Батуми"/ Скриншот

      Рейс "Одесса-Ларнака" SkyUp будет выполнять каждый вторник и пятницу. Цена – от 1768 гривен.

      одеса ларнака авіаквитки ціни
      Цены на рейс "Одесса – Ларнака"/ Скриншот

      Украинский лоукост SkyUp в летний период 2020 года также запустит прямые регулярные рейсы из Львова в Барселону (Испания), Бургас (Болгария) и Батуми (Грузия). Подробнее – здесь.

      Что известно о SkyUp
      Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Путешествия Новости Одессы авиация Транспорт Кипр Новости Грузии SkyUp
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