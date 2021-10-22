Одесский крематорий расположен на Таировском кладбище. Он один из трех таких заведений в Украине. Об увеличении количества умерших рассказали 21 октября.

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40 умерших за день

В одесском крематории сжигают за день большое количество людей. Их по меньшей мере – 40. Чтобы в здании не собирались большие очереди, церемонии отпевания и прощания с умершим пришлось сократить до 20 минут. Процесс захоронения происходит на улице. Затем усопших помещают в печь.

Массово кремируют умерших от коронавируса в Одессе / Фото УСІ

Заведующий крематория Владимир Букач говорит, что в Одессу свозят умерших из многих областей. Именно поэтому тел собралось так много. Каждое кремирование расписано по часам.

К нам везут тела со всей Одесской области и даже из Николаева и Херсона. Наверное, это связано с тем, что в Украине всего три крематория. Очень похожа ситуация на ту, что была весной прошлого года. У нас все расписано с утра до вечера,

– рассказал Владимир Букач.



В Одессу свозят много больных / Фото УСІ

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