Когда это случилось неизвестно, однако видео происшествия опубликовали в сети 19 мая. Охранник пытался остановить схватку, однако это было безрезультатно.
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- Это случилось в ночном клубе на улице Катерининской.
- Спор возник между двумя компаниями.
- Потом он перерос в рукоприкладство.
- Участники конфликта громко ругались и били посуду со столов других отдыхающих.
- Какова причина этого события и обращались ли к правоохранителям неизвестно.
- Официально массовую драку в клубе никто до сих пор не комментировал.
Журналисты 24 канала пытались узнать об этом событии в полиции Одесской области. Однако, ответственные за комментирование деятельности правоохранителей Одессы не берут трубку.
Массовая драка в клубе Vanyty в Одессе: видео телеграм-канала "Ху * * * А Одесса"