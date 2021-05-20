Когда это случилось неизвестно, однако видео происшествия опубликовали в сети 19 мая. Охранник пытался остановить схватку, однако это было безрезультатно.

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Это случилось в ночном клубе на улице Катерининской.

Спор возник между двумя компаниями.

Потом он перерос в рукоприкладство.

Участники конфликта громко ругались и били посуду со столов других отдыхающих.

Какова причина этого события и обращались ли к правоохранителям неизвестно.

Официально массовую драку в клубе никто до сих пор не комментировал.

Журналисты 24 канала пытались узнать об этом событии в полиции Одесской области. Однако, ответственные за комментирование деятельности правоохранителей Одессы не берут трубку.

Массовая драка в клубе Vanyty в Одессе: видео телеграм-канала "Ху * * * А Одесса"

Обратите внимание! В Дарницком районе Киева 2 мая более 10 человек навеселе устроили массовую драку. Некоторые из этих людей использовали холодное оружие. Поэтому понадобились не только полицейские, но и медики.